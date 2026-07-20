Dok traje istraga zbog sadržaja objavljenih na društvenim mrežama za koje se sumnja da promovišu seksualnu zloupotrebu maloletnih lica, protiv influensera i tiktokera Marka Radmanovića (31), poznatijeg kao Faraon, još nije okončan ni krivični postupak koji se pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici vodi zbog događaja sa tada dvanaestogodišnjom devojčicom.

Kako saznaje Kurir, postupak nije pokrenut privatnom tužbom porodice, već nakon što su roditelji prijavili nestanak ćerke, kada su reagovali policija i nadležno tužilaštvo.

– Mi smo prijavili nestanak deteta. Policija je odmah izašla na teren, sprovedena je istraga, a potom je tužilaštvo pokrenulo krivični postupak. Sve je išlo preko institucija, nije bila naša privatna tužba – rekao je otac devojčice.

Prema njegovim rečima, devojčica se nakon prepodnevne nastave nije vratila kući, zbog čega je porodica prijavila njen nestanak. Tokom istrage, kako tvrdi otac, ispričala je da je dobrovoljno ušla u automobil Marka Radmanovića, nakon čega ju je on odvezao u stan.

– Rekla je da ju je zaključao u stanu i da nije mogla da izađe – naveo je otac, a preneo Kurir.

Kako dodaje, nakon što su na društvenim mrežama i u medijima objavljeni apeli za njen pronalazak, devojčica je izvedena iz stana i odvedena na gradsku plažu u Sremskoj Mitrovici, gde ju je pronašla policija. Nakon toga Radmanović je priveden, a protiv njega je pokrenut krivični postupak koji još nije pravosnažno okončan , piše Kurir.

Otac navodi da je porodica do sada prisustvovala većem broju ročišta i da je ostalo još jedno, nakon kojeg se očekuje prvostepena presuda.

– Advokat nam je rekao da očekuje osuđujuću presudu i da bi mogao da dobije oko godinu dana zatvora, ali to je njegova procena. Mi čekamo odluku suda – rekao je on , a preneo Kurir.

Dodaje da je porodica angažovala advokata i da će o eventualnom zahtevu za naknadu štete odlučiti nakon završetka krivičnog postupka.

U međuvremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je 17. jula da su pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala identifikovali korisnika naloga "Faraon", nakon što su na društvenim mrežama objavljeni video-snimci za koje se sumnja da promovišu seksualnu zloupotrebu maloletnih lica.

Kako je saopštio MUP, protiv Radmanovića su tokom 2025. i 2026. godine podnete i krivične prijave zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje, a ti predmeti predstavljaju zasebne postupke u odnosu na aktuelnu istragu koja se vodi zbog spornih sadržaja objavljenih na internetu.

Radmanović je nakon saslušanja u policiji objavio video u kojem tvrdi da tokom pretresa njegovih telefona i računara nije pronađeno ništa što bi ga povezalo sa krivičnim delima za koja se pominje u javnosti, te najavio tužbe protiv onih koji, kako kaže, iznose neistinite tvrdnje o njemu.

Kurir