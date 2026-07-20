Isplata jednokratne novčane pomoći u gradu Boru za osobe obolele od retkih i malignih bolesti nastavljena je nakon što je rebalansom budžeta Grada Bora za tu namenu obezbeđeno dodatnih 70 miliona dinara.

Prema podacima Centra za socijalni rad, od početka godine podneto je 712 zahteva. Do sada je obrađeno 358, dok su 52 vraćena na dopunu dokumentacije. Nijedan zahtev nije odbijen.

Do marta je pomoć isplaćena za 279 korisnika, a nakon obezbeđivanja dodatnih sredstava isplate su nastavljene. Građani koji su dobili rešenje mogu da očekuju uplatu u narednom periodu, prenose lokalni mediji.

Pomoć od 70.000 do 160.000 dinara

Odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći Skupština grada Bora usvojila je u martu 2025. godine.

Izmenama odluke, koje su stupile na snagu početkom ove godine, povećani su iznosi pomoći, koji sada, u zavisnosti od stadijuma bolesti i drugih okolnosti, iznose od 70.000 do 160.000 dinara.

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