Ćerka bivše rijaliti učesnice Nevene Hot poginula je u saobraćajnoj nesreći u Borči.
Devojka koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći u Borči je ćerka bivše rijaliti učesnice Nevene Hot koja se takmičila u "Parovima".
Nevenina ćerka A.T., preminula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 1.30 sati posle ponoći u Borči.
Do saobraćajne nezgode došlo je kada je "fijat" kojim je upravljala A.T. izleteo sa puta i udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.
Odmah prevezene u Urgentni centar
Ona je zajedno sa devojkom D.N. koja je bila na mestu suvozača prevezena u Urgentni centar, ali je tamo ubrzo preminula.
Alo/Informer
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