Nakon vesti da je Radiša Trajković Đani hitno hospitalizovan u Beču, mnogi su se zabrinuli za njegovo zdravstveno stanje. Sada se tim povodom oglasila i njegova supruga Slađa Trajković.

Naime, Slađa je otkrila kako se pevač trenutno oseća:

- Đani je dobro, lekari su morali da ga zadrže u Austriji, jer ima stentove, izgleda da se na nekoj tezgi otrovao od hrane - rekla je Slađa.

Podsetimo, kako piše "Scandal" posle obavljenih pregleda, lekari su utvrdili da je došlo do ozbiljnog trovanja organizma, zbog čega je odlučeno da ostane na bolničkom lečenju.

Prema dostupnim informacijama, medicinsko osoblje sprovodi terapiju kako bi iz njegovog organizma uklonilo toksine, a Đani prima infuziju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

Zdravstveni problemi zatekli su Đanija u jeku letnje sezone, kada je njegov poslovni raspored bio ispunjen nastupima gotovo svakog dana.

Zbog iznenadne hospitalizacije i preporuke lekara da miruje, njegova porodica i tim doneli su odluku da otkažu sve zakazane koncerte i nastupe u narednom periodu, dok se pevač u potpunosti ne oporavi.

Koliko dugo Đani neće nastupati zavisi isključivo od brzine njegovog oporavka i procene austrijskih lekara.

Alo/Blic

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