Kineski raketno-artiljerijski sistem protivvazdušne odbrane FK-2000 primećen je na obali Bahreina, jedne od najvažnijih američkih vojnih tačaka u Persijskom zalivu. To je prvo poznato raspoređivanje kineskog sistema ove vrste u kraljevini koja se decenijama oslanjala gotovo isključivo na američko i evropsko oružje. Bahrein je domaćin američke Pete flote i pre rata sa Iranom važio je za jednu od najbolje zaštićenih arapskih država.

Pojava FK-2000 pokazuje da Manama više ne smatra da su američke baterije, baze i ratni brodovi dovoljna garancija zaštite strateških objekata. Sistem je navodno isporučen tokom 2025. godine kao deo šireg pokušaja Bahreina da smanji oslanjanje na jednog dobavljača. Do sada su okosnicu njegove protivvazdušne odbrane činili Patriot, američki Hok i francuski Krotal.

Kineski sistem ne zamenjuje te baterije, već popunjava prostor koji je postao najveća slabost zapadne odbrane: masovni napadi dronovima i niskoletećim raketama. Ispaljivanje skupih raketa Patriot na svaki jeftiniji cilj brzo prazni zalihe i pretvara odbranu u finansijski neodrživu operaciju.

FK-2000 nudi rakete i topove na jednom vozilu, pa može da dejstvuje na ciljeve različite vrednosti bez trošenja najskupljih presretača. Za američkog saveznika koji na svojoj teritoriji ima komandu Pete flote, kupovina kineske protivvazdušne odbrane nosi i jasnu političku poruku.

Dvanaest raketa i topovska paljba od 8.000 metaka u minuti

FK-2000 razvila je Kineska korporacija za vazduhoplovnu nauku i industriju kao pokretni sistem kratkog dometa za zaštitu baza, luka, aerodroma, rafinerija, komandnih centara i jedinica na terenu.

Na vozilu se nalazi 12 vođenih raketa zemlja-vazduh i dva višecevna rotaciona topa. Ukupna brzina paljbe dostiže oko 8.000 metaka u minuti, što sistemu omogućava da gađa ciljeve koji prođu raketnu zonu ili se iznenada pojave na maloj visini.

Raketni domet se, u zavisnosti od vrste cilja, procenjuje na približno 12 do 25 kilometara, dok visinska zona dejstva dostiže oko 12 kilometara. Protiv krstarećih raketa, vođene municije i manjih ciljeva stvarni efikasni domet je kraći.

Sistem poseduje sopstveni radar za otkrivanje ciljeva, radar za upravljanje vatrom i elektrooptičke senzore. Jedno vozilo može samostalno da pretražuje prostor, prati više meta i otvara vatru bez stalne podrške odvojenog radara.

Po koncepciji podseća na ruski Pancir, jer spaja rakete i topove na istoj platformi. Upravo ta kombinacija omogućava da rakete budu korišćene protiv aviona, helikoptera, krstarećih projektila i većih dronova, dok topovi preuzimaju ciljeve na malim udaljenostima.

Za Bahrein je posebno važna pokretljivost sistema. FK-2000 može brzo da promeni položaj i da se rasporedi uz rafineriju, aerodrom, luku ili obalsko postrojenje neposredno pre očekivanog napada.

Kraljevina ima malu teritoriju i veliki broj strateških objekata koncentrisanih na ograničenom prostoru. Jedan uspešan prodor drona ili krstareće rakete zato može da pogodi bazu, energetsku infrastrukturu ili objekte povezane sa američkom flotom.

U Sudanu je dobio nadimak „Ubica Akindžija“

FK-2000 već ima borbeno iskustvo. Sistem se pojavio u Sudanu, gde su ga koristile Snage za brzu podršku u ratu protiv regularne vojske.

Njegovo raspoređivanje promenilo je situaciju iznad delova Darfura i Kordofana. Sudanska vojska prethodno je koristila turske borbene dronove Bajraktar Akindži za izviđanje i precizne napade na položaje RSF snaga.

Nakon pojave kineske protivvazdušne odbrane počeli su gubici velikih turskih dronova. Regionalni izvori su sistemima FK-2000 i FB-10A pripisivali obaranje više Akindžija, dok su snimci ostataka raketa ukazivali da se više ne radi samo o lakim prenosnim sistemima.

FK-2000 je zbog toga dobio nadimak „Ubica Akindžija“. Veliki dronovi, koji su ranije dugo kružili iznad ciljeva i napadali sa relativno sigurne visine, odjednom su se našli u zoni sistema sposobnog da ih otkrije i gađa na znatno većem odstojanju.

Borbena reputacija ipak nije značila da je sistem neuništiv. Sudanska vojska kasnije je locirala jedan FK-2000 i uništila ga preciznim udarom, prema dostupnim navodima upravo sa drona Akindži.

Taj slučaj pokazao je stvarne mogućnosti i slabosti kineskog sistema. FK-2000 može da napravi ozbiljan problem dronovima, avionima i krstarećim raketama kada radi unutar povezane odbrane, ali njegov radar istovremeno otkriva položaj i pretvara vozilo u prioritetnu metu.

Bahrein ga sada raspoređuje u potpuno drugačijem okruženju, uz američke radare, Patriot, avione i ratne brodove. Manama očigledno ne odbacuje američku zaštitu, ali više nije spremna da joj potpuno prepusti odbranu svojih luka, rafinerija, baza i obale.

Kineski FK-2000 zato nije samo još jedno vozilo na obali. Njegovo prisustvo u državi u kojoj se nalazi Peta flota pokazuje koliko su ratovi dronovima i raketama poljuljali veru da nekoliko skupih američkih baterija može zatvoriti nebo nad čitavim Persijskim zalivom.