Predsednik Vučić najavio veliki projekat subvencija
Srbija vraća gastarbajtere!
To su za nas divni ljudi koji su resurs ove zemlje, koji su mnogo toga naučili u inostranstvu i koje bismo voleli da vidimo u našoj zemlji, da nam prenesu svoje znanje, kaže Vučić
-----------
Gore Zaporožje i predgrađa Moskve
Rat Rusije i Ukrajine iz dana u dan sve krvaviji
Pogođen novi distributivni centar ruske internet trgovine „Vajldberis“
RHMZ UPOZORAVA: I VEČERAS GRAD I GRMLJAVINA
-----------
Poginuo srpski šampion
Stravična saobraćajka
Goran Mladenović Grga (60) izgubio je život kada je automobilom BMW prešao u suprotnu traku i zakucao se u vozilo beogradskih tablica
-----------
Neumoljivi konkvistadori
Španija objedinila svetsku i evropsku titulu
-----------
Moja ćerka je bila anđeo
Nevena Hot neutešna
-----------
Molim boga da mi podari dete
Jelena Golubović za Alo!
Komentari (0)