Nakon što je Maja Marinković napustila Elitu i završila sa suočavanjem sa porodicom Asmina Durdžića, nastao je novi haos.

Maja je došla prvo do voditeljke Maše koja ju je sačekala ispred studija, gde je razgovarala s njom.

Sumirala je utiske nakon sauočavanja sa porodicom Durždić, a onda se pored nje pojavio i otac Radomir Taki Marinković.

Upravo zbog njegovog pojavljivanja nastao je haos jer je voditeljka tražila da se momentalno udalji.

- Izađi iz kadra, udalji se - dobacila je voditeljka Takiju.

Kako je on nastavio da traži nešto od Maje, Maša je uputila molbu Marinkovićevoj da udalji svog oca.

- Majo, molim te udalji svog oca odavde. Nije želeo da daje izjave četiri meseca, nema šta ni sada da traži ovde - dobacila je voditeljka.

Taki je stajao u čudu, pa odmah napustio kadar.

Asminov otac plače, Maja ne prestaje da se izvinjava, Taki besni!

Maja Marinković je zauzela 10. mesto u Eliti 9, a nakon izlaska se obratila porodici Asmina Durdžića.

Njegovi roditelji ne kriju da ne podržavaju ovaj odnos, a Radomir Marinković Taki je besan stigao u studio dok se Maja izvinjavala porodicama.

- Taki je ljut na mene, nemam šta da mu kažem, imam prava. Želim da se izvinim i njemu i Asminovoj porodici. Izvinjavam im se za sve što sam izgovorila, oni to nisu zaslužili. U pravu su ljudi i imaju potpuno pravo da mi zamere sve izgovoreno. Asmin i ja smo u svađi svašta izgovarali kako bi povredili jedno drugo - rekla je Maja.

- Rekla sam da ne podržavam taj odnos. Želim joj svu sreću iako je mene psovala bolesnu. Želim ti da poradiš na sebi i da pronađeš sreću, Majo. Vas dvoje ne možete zajedno, vi ste bili najgori - rekla je Asminova majka Mevlida.

- Sve bih ti oprostio, ali ovo ne mogu - rekao je Mustafa kroz suze.

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