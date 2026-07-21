Za sve koji žele miran život u prirodi ili traže vikendicu sa velikim dvorištem, u selu Jovac, na svega 11 kilometara od centra Jagodine, prodaje se kuća sa pomoćnim objektom na placu od 20 ari.

Glavna kuća ima 104 kvadratna metra, dok pomoćni objekat ima 38 kvadratnih metara. Cena ove nekretnine iznosi 35.000 evra.

Mirno okruženje i bogat voćnjak

Plac obiluje raznovrsnim voćem – zasađene su kruške, trešnje, kajsije, smokve, jabuke, višnje, maline, kupine, šljive, breskve, crna ribizla i vinova loza, što budućem vlasniku pruža mogućnost da uživa u sopstvenom voćnjaku.

Kuća je delimično renovirana 2021. godine, ali postoji prostor za dodatna ulaganja i prilagođavanje enterijera. Moguće je rušenje pojedinih zidova i spajanje prostorija, pa novi vlasnik može urediti dom prema sopstvenim željama.

Sve što je potrebno za život u blizini

U selu Jovac nalaze se osnovna škola, vrtić i prodavnice, dok okruženje pruža mir, zelenilo i prirodu. U blizini je i poznata vinarija, gde posetioci mogu uživati u kvalitetnim vinima i dobroj hrani.

Ova nekretnina predstavlja odličnu priliku za one koji žele da stvore dom po svojoj meri ili da pronađu mesto za odmor daleko od gradske gužve.