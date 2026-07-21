Bivši premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić dali su izjave u Specijalnom policijskom odeljenju (SPO) u okviru izviđaja koji se vodi povodom dodele počasnog crnogorskog državljanstva biznismenu sa tzv. Kosova Naseru Ramaju, saznaju Vijesti iz više izvora.

Prema tim informacijama, Abazović i Adžić saslušani su pre desetak dana, a službenici SPO-a interesovali su se na osnovu koje dokumentacije je doneta odluka da se Ramaju odobri prijem u crnogorsko državljanstvo.

Abazović je potvrdio da je dao izjavu u svojstvu građanina, ali nije želeo da govori o detaljima saslušanja, dok Adžić nije odgovarao na upite medija.

Specijalno državno tužilaštvo i SPO proveravaju da li je bilo eventualne zloupotrebe službenog položaja prilikom dodele počasnog državljanstva Ramaju pred sam kraj mandata 43. Vlade. Državljanstvo mu je dodeljeno na osnovu diskrecionog prava, nakon pozitivnog mišljenja Ministarstva finansija, bezbednosne provere tadašnje Agencije za nacionalnu bezbednost i predloga tadašnjeg premijera.

U obrazloženju je navedeno da Ramajeva kompanija realizuje višemilionski projekat „Porto Budva“, koji je ocenjen kao projekat od posebnog ekonomskog značaja za Crnu Goru, kao i da je učestvovao u humanitarnim aktivnostima.

Međutim, kasnije su u javnosti objavljeni podaci da su njegove firme imale poreska dugovanja, dok je protiv njega u međuvremenu pokrenut i krivični postupak zbog sumnje da je budžet Crne Gore oštećen za više od dva miliona evra kroz utaju poreza. Optužnica protiv Ramaja, njegove saradnice Valentine Grubović i firme „Alart Centar Budva“ potvrđena je 2025. godine, a postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru i dalje traje.

Nakon potvrđivanja optužnice, aktuelni premijer Milojko Spajić zatražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova pokretanje postupka za oduzimanje Ramajevog crnogorskog državljanstva, navodeći da postoje ozbiljne sumnje da je ono stečeno na osnovu neistinitih podataka i da bi ceo slučaj mogao naneti štetu vitalnim interesima Crne Gore.

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