Nakon što je napravila neviđeni skandal u studiju u Šimanovcima, Anastasija Brčić je izbačena iz prostora televizije Pink.

Članovi obezbeđenja su je doveli do rampe gde ju je čekao prevoz, ali haos se ni tu nije smirio.

Anastasija je nastavila da urla na svog izabranika Boru Santanu za kog tvrdi da ju je prevario u toku noći.

- Što me praviš budalom?! Idem kući, a gde ti ideš? Muka mi je od tebe, ovo je samo tvoje delo - vikala je Anastasija.

Bora joj nije ostao dužan, te je urlao na sav glas dok se pravdao da joj je bio veran.

Detaljnije pogledajte u ekskluzivnom snimku koji je rabeležio naš reporter na licu mesta.

"Prevario me je sa babom, ubiću je"

Anastasija Brčić je tokom večerašnjeg finala Elite doživela pomračenje nakon što je Boru Santanu videla sa drugom ženom.

Izletela je iz studija, a potom dozivala svog voljenog i vrištala na sav glas.

- Videla sam da je bio sa tom ženom. Prevario me je sa babom, ubiću je. Znam ga u dušu, niko ne može da me uveri da nije bio sa njom. Nisam pijana, znam da me je prevario - urlala je Anastasija, a jezivi vrisak se u jednom momentu čuo i u programu.

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