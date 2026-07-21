Prema najnovijem bilansu, u nevremenu je povređeno 17 osoba, 2.422 su direktno pogođene posledicama elementarne nepogode, dok je 1.168 ljudi smešteno u privremena prihvatilišta, uglavnom u regionima Atakama, Kokimbo i u Metropolitanskoj oblasti oko Santjaga. Vlasti su navele da se četiri osobe i dalje vode kao nestale, dve u regionu Kokimbo i dve u regionu Atakama.

Nevreme je uništilo 76 kuća, teško oštetilo 2.121 objekat, dok je gotovo 17.000 domova pretrpelo manja oštećenja. Još 888 objekata je u procesu procene, prenosi portal La Tercera.

Zbog opasnosti od izlivanja reka i klizišta nastavljene su preventivne evakuacije stanovništva, a od početka vanredne situacije poslato je ukupno 124 upozorenja putem nacionalnog sistema za hitno obaveštavanje.

Vlada je zbog nastavka obilnih padavina i nepovoljnih vremenskih prognoza obustavila nastavu u pojedinim regionima, uključujući ceo region Kokimbo i provinciju Uasko u regionu Atakama, dok su dodatne obustave nastave uvedene i u pojedinim opštinama regiona Valparaiso i Metropolitanske oblasti.

Istovremeno, čileanska Direkcija za meteorologiju zadržala je na snazi upozorenja zbog obilnih padavina i grmljavinskih oluja, dok je nadležni regulator za električnu energiju i goriva saopštio da je oko 138.000 korisnika ostalo bez snabdevanja strujom između regiona Atakama i Araukanija.

Nadležne službe nastavljaju spasilačke operacije, uključujući vazdušne medicinske evakuacije u teško dostupnim područjima, a telekomunikacione kompanije rasporedile su mobilne bazne stanice radi uspostavljanja komunikacija u najteže pogođenim oblastima.