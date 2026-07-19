Pevačica Goga Sekulić pričala je o svojoj karijeri i borbi da za svoju porodicu zaradi više kako bi živeli što bolje, pa tako danas pevačica ima u svom vlasništvu dva stana od po 300.000 evra, a nasledila je i kuću na planini.

Goga ne voli da priča previše o svemu tome, ali je bilo situacija kada je objasnila šta je istina i stavila tačnu na tračeve.

Goga je ipak, najviše stacionirana u Beogradu, što zbog posla, što zbog brige o sinu, kog sama odgaja, dok naravno uvek ulete i bliski ljudi da pomognu kada je nužda.

Sin joj takođe dobio stan

Kako je Goga Sekulić jednom prilikom rekla za medije, njen sin je od oca dobio stan za rođendan, a pevačica je nikad ponosnija.

- Sada ću da kažem, možda se tata njegov i naljuti. Dobio je stan u Dubaiju od tate. Tata mu stiže iz Ciriha na rođendan. Najbitnije mi je da oba roditelja budu tu. Deca treba da budu maksimalno ispoštovana i voljena - rekla je tada.

Da oba roditelja učestvuju u odrastanju deteta. Ja se od sina ne odvajamo, imam puno obaveza i non stop smo zajedno što je i normalno - rekla je Goga ranije.

-U dobrim smo odnosima, jako korektnim. Volela bih tako da ostane - zaključila je Goga, pa jednom prilikom progovorila o nekretninama.

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