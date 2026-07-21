Maja Marinković i Asmin Durdžić nakon superfinala "Elite 9" progovorili su o odnosu, te tvrde da planiraju zajednički život i da su spremni da prave kompromise uprkos tome što su imali razne poteškoće tokom trajanja rijaliti programa.

Oni tvrde da imaju u planu da uđu u stabilniju vezu, kao i da ima dosta stvari na kojima treba da porade.

-Bili smo u zatvorenom, moji bivši, njegove bivše. Ovako nećemo živeti sa bivšima pod istim krovom. Sve je to drugačije napolju. Naravno da se ne bih ponašala u restoranu kao što se ponašam u rijalitiju. Ja sam više ljubomorna u odnosu na Asmina, to je poznato, tako da verujem da će to biti isto i napolju. Svađe su napolju drugačije, ne bih se ja sigurno ponašala u restoranu kao što sam se ponašala unutra, ali dobro, ljudi izgleda to ne razumeju - pričala je Maja, pa je komentarisala i situaciju sa prvim mestom:

-Mene Stanijino prvo mesto ne zanima. Ne opterećujem se time i nikada ni nisam.

Ide da vidi Noru

Asmin je otkrio da 23. ide da vidi Noru i da putuje u Dubrovnik.

-Bilo sve to sudski ili ne, ja treba da viđam dete. Za mene je cela da priča sa njom završena, nema potrebe da se nastavlja bilo šta. Jedine suze koje su me pogodine, su suze mog oca. Staniju ne bih komentarisao i to je sve. Što se Maje tiče, neće moći sama na more, ne dam da ide sa ma u Budvu. Živećemo zajedno, videćemo već polako sve, još je rano, ali imamo neke razne planove.

Šta su još Asmin i Maja otkrili za Alo!, pogledajte u videu koji se nalazi na početku teksta!

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