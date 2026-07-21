Stanija Dobrojević došla je do prvog mesta u "Eliti 9". Nakon što je proglašena za pobednicu, nije krila sreću što je iza sebe ostavila sve druge učesnike, a za Alo! je po izlasku iz Bele kuće rekla da joj je ovo najveća životna pobeda.

Ona tvrdi da se isplatilo što je iskreno reagovala pred kamerama, ali da se utisci još sležu posle svega.

-Osećam tremu, adrenalin, pozitivnu energiju, ostala sam bez šminke i dugo je trajalo, ali sve se isplatilo. Bilo je i suza, ovo mi je najbitnija pobeda u životu. Bilo je svega u poslednjih par meseci, ali i u četiri zida da se nije znalo. Nisam imala ni u malom mozgu da će moj i Asminov odnos da bude ovakav.

Znate da sam ušla na kratko, na kraju su me ostavili, preživela sam prevaru od strane partnera, drugarice, neizdrživo je bilo za gledanje sve ono kroz šta sam prošla. O procentima sada ne bih pričala, ovo mi je najvažnije sada. Jesam pucala na prvo mesto, ali sve je bilo neizvesno, mogao je da pobedi bilo ko. Što se novca tiče, videćemo gde će ići, sada mi je bitno da sam ih sve ovako ispratila ovde. Čestitam svakako svim superfinalistima. Mnogo toga nije bilo živaca, ali moramo u životu nekad da prođemo neke lekcije i teške periode da bismo nešto naučili. Nije u životu sve med i mleko. Naučila sam da moram da budem obazriva kada su prijatelji u pitanju, saradnici, naravno partneri. Ne smem da buden naivna i želim sebi u životu od sada samo dobre ljude - rekla je iskreno Stanija.

"Promenila sam mišljenje o Aneli"

Ona tvrdi da joj Aneli više nije najveći neprijatelj.

- Što se nje tiče, imala sam jedno mišljenje kada sam ušla unutra, ali se vremenom to sve promenilo. Čestitam joj na drugom mestu, ima i ona svoju neku priču i neka je tera do kraja. Nas dve više samo nećemo imati dodirnih tačaka i to je sve. Inače, kad je Anđelo ispao bila sam u šoku, očekivala sam da će biti druge neke pozicije, isto Maja, tako da bilo je do samog kraja neizvesno. Na "Farmi" samo morala da delim nagradu, a ovoga puta to neće biti tako - rekla je Stanija pa je dodala:

-Ovo je najlepša pobeda kada niko ne može da kaže da je zaslužan za moju pobedu. Ova mi je pobeda mnogo draža. Mama me je zagrlila i izljubila, na kraju idemo kući pa ćemo lepo o svemu da pričamo.

"Najveći nož u leđa zabili su mi Asmin i Maja"

Kada je o bivšem reč, ali i o nekada dobroj drugarici, poručila je samo jedno.

-Asmin i Maja bili su ti koji su mi zabili u ovoj sezoni najveći nož u leđa. I jedna moja dugogodišnja prijateljica. Ove druge ne bih ni komentarisala. Imam toliko godina da više ne želim nikakve lažne prijatelje oko sebe i to je to. Samo dobri ljudi. Istina je da sam se mnogo promenila u odnosu na početak odnosno to kada sam ušla. Posle sam poludela, kada je počeo da izgovara Asmin neke reči, onda bih fizički odreagovala. Nisam se štedela, delovalo mi je sve na psihu i više nisam obraćala pažnju ni na šta, ali dobro. Ne kajem se ni scene sa Urošem, nisam neko ko se bije, jednom sam se pobila kao klinka, sledeći put sa Urošem i to je to - rekla je iskreno Stanija za Alo! nakon što je pobedila.

Alo/ L. A.

BONUS VIDEO: