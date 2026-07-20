Milanče Radosavljević otvoreno je govorio o ogromnom uspehu koji je napravio nedavnim koncertom na Tašmajdanu, a kako je istakao, tek tada je shvatio koliko znači publici i kakvu karijeru ima.

- Upoznao sam sebe nakon ovog koncerta na Tašmajdanu. Nisam znao ko sam. Jedni su govorili ovo, jedni ono za mene, izmišljali, pa me sahranjivali, iskopavali, šta sve nisu pričali. Ovim koncertom sam se uverio gledajući publiku u oči da nešto predstavljam u ovom muzičkom svetu - rekao je emotivni pevač.

Kako je dodatno objasnio, narod ga je voleo gde god je pevao, ali mu je upravo ovaj koncert doneo potvrdu koju nikada ranije nije imao.

- Mene je narod uvek voleo gde god sam pevao. Nisam se nikad obrukao za 65 godina koliko sam pevao. Moj narod poznajem u zenicu, ali nisam imao zvaničnu potvrdu da se sam uverim da je to nešto veliko. Imam 82 godine, nemam 50. Bio sam nesiguran u sebe. Sin mi je rekao: "Ko će ti doći da tebe gleda u 82 godine, nemoj da se brukaš.“ Svi su me pokolebali, nisam imao podršku iz kuće, niko nije verovao. Hteo sam da zovem Sofru da otkažemo sve, ali sreća što nisam. Kad sam ugledao pun Taš, krenule su mi suze. Umalo sam se ugušio od emocija, u jednoj strofi po nekoliko puta mi je dolazilo da zaplačem. Nisam nikoga smeo da pogledam u oči. Kad sam izašao na binu, bilo mi je teško. Imao sam utisak da imam krila, mogao sam do ujutru da pevam - naveo je legendarni pevač, i dodao:

- Ovo je bio najemotivniji trenutak u mojoj karijeri. Kao da sam imao neki strašni smrtni slučaj, tako sam bio emotivno potresen i trebalo je to pregurati i ja sam to uspeo zahvaljujući publici. Ceo život živim muziku, živim taj posao i volim ga do koske. Pružila mi se prilika da potvrdim sve u šta sam sumnjao u životu, da proverim šta ja značim tom narodu. Publika je svaku reč iz mojih pesama znala, što je neverovatno - poručio je Milanče, dodajući da ga uspeh i višedecenijska karijera nikada nisu promenili.

- Kad se ugase reflektori, to sam što sam bio i pre. Idem biciklom u prodavnicu, svratim do rođaka. Ne mogu biti neko, neka zvezda. Nikad se nisam osećao kao zvezda, ali sam ponosan što me smatraju umetnikom - zaključio je Radosavljević za Grand.

Vođen sam Božjom rukom

Kako je otkrio, decenijama je čekao dan kada će dobiti potvrdu naroda.

- Čovek sam viđen Božjom rukom. Moram da budem iskren i to kažem. Snimao sam pesme i tek posle deset godina su postajale popularne, poput pesme „Dao bih ovo malo života“. Iako sam bio korak ispred vremena, pesme su bile zanemarene, a tek onda su postajale hitovi. Onaj Milanče je živeo za ovaj dan i pitao se da li će ikada doći, a sad kad sam postigao to, ja onom Milanu kažem: "Mučeniče, doživeo si taj dan." I da s vrati vreme, sve bih isto uradio - rekao je Milanče kroz osmeh.

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