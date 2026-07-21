Nisu zadovoljni državom u kojoj žive, ali ni narodom.

Gostujući na KTV Zrenjanin kod Aleksandra Dikića, Stupar je Srbe uporedio sa primitivnim divljacima.

- Mi smo kao neki beskućnici koji su se naselili na drugi sprat Evropske unije. Soliter ima 10 spratova, a mi smo na drugom spratu. Zbog nas ne radi lift, zbog nas je puna zgrada mrava, zbog nas neki ne koriste WC, nego po hodnicima, skidaju parket i lože - rekao je Stupar.

Nema sumnje da će ovaj izliv autošovinizma u mozak ući u anale srpske političke scene.

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