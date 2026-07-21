Društvo
Olujni oblaci ponovo nad Srbijom! Evo kada stižu pljuskovi, grmljavina i grad
RHMZ upozorava da će u utorak vreme biti promenljivo i nestabilno. Posle podne i tokom noći očekuju se kiša, pljuskovi sa grmljavinom, a ponegde su mogući grad i jaki udari vetra.
Fratar sa svojim ustašama zaklao malu Radu! Ubio je na katedri, pa nastavio da kolje i mrcvari ostale u dvorištuPrethodna vest
U Srbiji će u utorak, 21. jula, biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i jugu Srbije, a uveče i u toku noći ka sredi u centralnim krajevima, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra.
Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, uveče u Vojvodini u pojačanju.
Najniža temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 33.
U Beogradu će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Krajem dana i u toku noći u pojedinim delovima grada moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 29.
Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće u zapadnim i centralnim krajevima u toku noći ka sredi (22. jula). Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 32 stepena, na jugu Srbije u petak oko 21.
Biometeorološka prognoza
- Očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa disajnim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i bolova u mišićima i zglobovima. Savetuje se oprez u saobraćaju - najavio je RHMZ.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Društvo
Najnovije
Društvo
Najčitanije
6min
"Srpski El Šaravi" oko kog su ratovali Zvezda i Partizan izabrao novi klub, igraće u egzotičnoj državi
16min
Vodeni topovi i suzavac u Bolonji! Opšta tuča demonstranata i policije, sve je počelo kada je ovaj čovek umro!
1H
Fratar sa svojim ustašama zaklao malu Radu! Ubio je na katedri, pa nastavio da kolje i mrcvari ostale u dvorištu
14H
Sutra, tačno u 8 časova, odluka stupa na snagu: Građani, evo šta nas čeka 21. jula, informacija je stigla iz NBS
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Nisu čekali da pacijenti dođu – lekari stigli do njih! Mobilna ambulanta obišla sela bez zdravstvene stanice
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,02
|117,37
|117,72
|USD
|102,24
|102,55
|102,86
|CAD
|72,99
|73,21
|73,42
|AUD
|71,5
|71,71
|71,93
|GBP
|137,67
|138,08
|138,5
|CHF
|126,67
|127,05
|127,43
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)