U Srbiji će u utorak, 21. jula, biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, pre podne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i jugu Srbije, a uveče i u toku noći ka sredi u centralnim krajevima, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, uveče u Vojvodini u pojačanju.

Najniža temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 33.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Krajem dana i u toku noći u pojedinim delovima grada moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 29.

Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće u zapadnim i centralnim krajevima u toku noći ka sredi (22. jula). Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 32 stepena, na jugu Srbije u petak oko 21.

Biometeorološka prognoza