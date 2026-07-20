Bivša pobednica rijalitija Luna Đogani otvoreno je prokomentarisala aktuelna dešavanja u rijalitiju " Elita 9", čije se superfinale održava večeras i otkrila šta je na nju ostavilo najjači utisak. Ona se osvrnula na ulazak Stanije Dobrojević, koji je podigao ogromnu prašinu, ali je odmah iznela i svog favorita za sam kraj takmičenja.

- Najveći utisak je kada je Stanija ušla i sve posle toga.

Otkrila je potom i kome daje najveće šanse za pobedu u Eliti 9.



- Aneli. Mislim da je svašta prošla i, ako mene pitaš, volela bih da zaradi novac i prestane da ulazi u rijaliti, već da bude sa svojim detetom. Ništa nije važnije od toga - rekla je Luna za "Pink".

Veštačka inteligencija tvrdi da je ovo pobednik "Elite 9"

Neviđeni šok usledio je pred samo superfinale rijalitija "Zadruga 9 Elita" nakon što je veštačka inteligencija izbacila matematičke procene za konačan plasman. Nakon što je prošle sezone nepogrešivo najavila pobedu Nenada Marinkovića Gastoza, veštačka inteligencija je sada napravila novu pometnju.



Naime, ona je na tron i prvo mesto postavila Anđela Rankovića sa osvojenih 42% glasova.

Na poziciji broj dva, prema ovim tehnološkim proračunima, naći će se Aneli Ahmić koja drži stabilnih 33% podrške, dok je bronzana medalja pripala Staniji Dobrojević sa 25% ukupnih glasova.

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