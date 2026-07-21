Aneli Ahmić zauzela je drugo mesto u superfinalu Elite 9, a na pomen ćerke se rasplakala, te je otkrila da Noru neće da pusti na letovanje sa Majom Marinković i Asminom Durdžićem.

Aneli tvrdi da je ona pobednica ove sezone, jer se dobro pokazala, ali da je Stanija zasluženo na tronu.

-Stvarno sam zadovoljna svojim učešćem, smatram se najvećim pobednikom jer samo ovde treću godinu za redom. Gledaoci su ispucali glasove vremenom, zahvaljujem se svima što su tri godine bili uz mene. Zato smatram da sam najveći pobednik. Nisam nikako razočarana.

Stanija je 20 godina na sceni, ja tri, tako da sve je u redu, razlika je svakako bila vrlo mala. Očekivala sam da Sita neće biti ovde, ali ona je moja sestra, uvek je u mom srcu i sada kada je pozovem biće tu. Što se tiče toga ko se kako plasirao, smatram da je svako negde ostao na mestu koje je zaslužio - rekla je Aneli, pa je odmah pomenua bivšeg partnera Luku Vujovića:

-Nije bilo teško nositi se sa svime što se desilo. Ne kajem se zbog odnosa sa njim, ponosna sam na sebe jer izlazim kao slobodna žena i majka. Život ću posle svega da podarim mojoj Nori i verujem da me sreća čeka negde tamo. Sama mi je preče da pružim svu svoju energiju i pažnju mojoj Nori. Propustila sam tri godine sa njom i najveći sam joj dužnik za sve kroz šta sam prošla i zaradila. Sve ide njoj.

Što se Asmina tiče, uvek može da dođe da vidi ćerku, vrata su uvek otvorena, treba da se upoznaju najbolje što mogu. Nikad ni ćerki neću zabraniti da vidi svoga oca. Znam kako je to negde kada su roditelji rastavljeni i kada očinska figura nije tu. Tražio je DNK tekst za moje dete, svašta je pričao, ali vrata ka Nori su uvek otvorena. Može da ide svako na sud sa mnom, ali mene to neće sprečiti da dete pustim da se viđa sa njim.

Kada govorimo o letovanju Maje i Asmina, Aneli tvrdi da ne bi pustila malu Noru da ide sa njima.

-Onu se tuku non stop, svašta rade, ne bih pustila dete da ide sa njima. Mislim da to ne bi bilo bezbedno. Oni su trenutno neurotični, ali ne znamo šta nosi budućnost. Što se tiče toga kako je njegova porodica prijvatila Maju, ja sam im bila najgora kada se samo setim. Podarila sam im unuku, a bila sam najgora. Blatili su me samo tako, 24 sata su imali priliku da gledaju Maju i Asmina na TV, a eto, spustili su loptu posle svih uvreda koje su im upućene. Znate već šta je bilo, a ja takve stvari njima nikada nisam izgovorila.

"Nisam pomislila da ćemo Asmin i ja opet biti zajedno"

Kada je poljubac sa Asminom u pitanju, Aneli tvrdi da je ipak na kraju rešila da se skloni.

-Desili su se neki poljubci, ali to je velika greška. Bilo mi je teško kada je ušao u rijaliti, posle kada je ušla Stanija, ali najgori moji momenti su bili kada je tražio DNK za dete. Posle najgori momenti kada je Stanija ušla, ali posle se sve sredilo. Posle sam prsla i ušla u konfkikt sa njom. Neke tužbe su svakako pokrenute, o njima sada ni ne razmišljam, kao ni o FIlipu, tako da mi je sada najbitnije da se vidim sa ćerkicom i to je to" - rekla je za Alo!

Alo/L.A, I. R.

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