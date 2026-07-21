Za sada neidentifikovani muškarac pronađen je noćas bez znakova života na trotoaru u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu. Na telu, prema prvim informacijama, nisu uočeni tragovi nasilja, a istraga je u toku.

Muškarac je pronađen oko 3.15 časova ispred jedne apoteke u Bulevaru kralja Aleksandra, nakon što je slučajni prolaznik pozvao policiju i prijavio da na trotoaru leži osoba koja ne daje znake života.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Prema prvim informacijama, reč je o muškarcu starom između 55 i 60 godina, za kojeg se pretpostavlja da je bio beskućnik.

Na telu nisu uočeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

Policija je obavila uviđaj, a telo je po nalogu nadležnog tužilaštva poslato na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Istovremeno, u toku je rad na utvrđivanju identiteta preminulog muškarca i svih okolnosti pod kojima je došlo do njegove smrti.

Telegraf.rs