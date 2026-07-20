Miodrag Petrović Čkalja ostao je upamćen kao jedno od najvećih imena srpske kinematografije, a njegov glumački talenat preneo se i na njegove potomke, pa tako mnogi misle da je njegova unuka najviše povukla na njega.

Naime, Jovana Petrović, koju je publika imala priliku da gleda u seriji "Porodično blago", ušla je u svet glume sa 18 godina.

Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti 1997. godine i tokom karijere igrala u brojnim filmovima i pozorišnim predstavama. Takođe, izvesno vreme je radila kao urednik pozorišnog programa u Domu omladine, a ono što je i te kako poznato jeste da je vrlo posvećena humanotarnom radu.

Dedi je bila veliki asistent

Jovana je svom dedi bila veliki saveznik, a Čkalja je o njenom mišljenju imao izuzetno visoko mišljenje, što je potvrdila jednom i njegova izjava.

-E, pa, mogu da vam odam jednu tajnu: kad napišem tekst za neki svoj estradni nastup, ja ga pročitam pre svega Jovani, pa ako ona kaže da valja, smatram ga uspelim - ponosno je rekao glumac.

Čkaljin sin, Čedomir Petrović, ranije je pričao koliko je bio ponosan na svoju ćerku, o čemu je jednom prilikom rekao:

-Moja Jovana je odlična glumica, igrala je Jugoslovenskom dramskom. Došli su novi mladi glumci, poluglumci-polutajkuni, tu su klanovi... Ali ponosan sam što je Čkalja bio takav.

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