Komšije pevača Radiše Trajkovića Đanija izrazile su zabrinutost za njegovo zdravstveno stanje nakon što mu je ugrađeno pet stentova.



Đani je hospitalizovan pre nedelju dana, kada je podvrgnut operaciji na srcu. Tim povodom su se oglasile njegove komšije iz luksuznog naselja Beograd na vodi, priznavši da ih je vest o njegovom zdravstvenom stanju zatekla.

- Jako mi je bilo žao kada sam čula. Đani je kralj, čovek iz naroda i svi ovde ga volimo i poštujemo. Trebalo bi da povede računa jer je već u nekim ozbiljnijim godinama. Alkohol i neuredan život, kao i malo sna zbog posla, verovatno su ostavili traga na zdravlje. Baš ću reći Slađi da ga pozdravi ako je budem videla - kaže prodavačica iz marketa koji se nalazi u prizemlju luksuzne zgrade u kojoj pevač živi.

Komšija iz zgrade pored Đanijeve ima samo reči hvale za popularnog pevača.

- Đanija srećem često. Retko vozi sam, najčešće ga voze sinovi. On mnogo radi i trebalo bi malo da ukoči. Takav je život tih pevača, pogotovo onih koje narod voli. Dobar je čovek, uvek nasmejan, uredno se javi i pozdravi - rekao je komšija.

Sličnog mišljenja je i jedna komšinica koja često viđa pevača u kraju.

- Viđam ga ponekad kada izlazi iz zgrade ili kada se vraća sa puta. Uvek je raspoložen i ljubazan, nikada nije prošao, a da se ne javi. Baš nas je rastužila vest da je imao zdravstvenih problema, ali verujem da će se brzo oporaviti jer je veliki borac - rekla je ona za Informer.

Godinama ulagao

Pevač je godinama ulagao u nekretnine, pa je sinovima kupio luksuzne stanove u istom kraju grada. Stan u kojem Đani živi ima oko 100 kvadrata i procenjuje se da vredi oko 460.000 evra, dok je za sinove izdvojio po 290.000 evra za dva odvojena stana.

Ni njegova ćerka Sofija Trajković nije ostala bez vrednog poklona - za punoletstvo je od roditelja dobila stan, takođe u elitnom naselju Beograd na vodi. Tako je Đani obezbedio da svi članovi porodice žive u luksuznim nekretninama u jednom od najprestižnijih delova prestonice.

Alo/Informer

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