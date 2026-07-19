Bivši košarkaš Uroš Plavšić uhapšen je u petak po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nakon incidenta koji se dogodio u krugu Vojnomedicinske akademije (VMA), prenose mediji, a sada se oglasila i njegova supruga.

Ona je naime, na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi kako se ljube, piju šampanjac, dok ona blista u kratkoj zlatnoj haljinici.

Poljubac novopečenih supružnika svi su komentarisali na mrežama, a Jovana osim fotografije na kojoj se ljube nije imala potrebu da bilo šta piše na društvenim mrežama u jeku skandala koji se dešava oko njegovo hapšenja.

Jovana zbog Uroša trpela pritiske

Podsetimo, dan pre celog haosa Uroš i Jovana organizovali su crkveno venčanje, a influenserka je imala određene pritiske koje je trpela zbog veze sa njim svojevremeno, o čemu je javno i govorila.

-U poslednje vreme, pogotovo od kad je Uroš potpisao za Zvezdu i otišao na Olimpijske igre, proživljavam jako čudan oblik bulinga i uopšte mi nije jasno zašto.

Furam svoju priču i kontent i objavljujem neke naše lepe trenutke i momente, ali to je nešto što bih generalno prikazivala na društvenim mrežama. Nije on sad došao u moj život pa ja odjednom snimam „Get ready with me“ ili nešto slično. Ne znam zašto je to tako, ali ja sam debelokožac što se tiče tih stvari, to sam naučila u Survajveru. Ako tamo neka Marica smatra da sam ja needukovana glupača, ja na to ne mogu da utičem - objasnila je ona.

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