Pevačica Nada Topčagić jednom prilikom je otkrila da nikada nije imala sreće sa dadljama, a sa jednom od njih se i ozbljino fizički sukobila.

Nada je naime, imala kratak fitilj, ali je objasnila da je njena reakcija u datom momentu bila adekvatna.





- Nisam imala sreće sa dadiljama i kućnim pomoćnicama nikada. Imalo se para u to vreme. Radilo se dosta, krv smo pi*ali da zaradimo. Nema gde nismo putovali, ostajali mesecima. Morala sam tada da unajmljujem žene da mi pomažu. Imala sam jednu kućnu pomoćnicu, tada sam sam bila u Kanadi na turneji.

Moj sin Mikica je imao svega sedam meseci. Ja usred Kanade, a komšinica mi javlja, videla je moja vrata stana otvorena, Mikica u krevecu upišan, plače dete, a ona mi sve pokrala i pobegla. Ostavila dete samo s otvorenim vratima. Čak je i stvari za bebu odnela - prisetila se Nada, te dodala da ju je kasnije tražila svuda, ali je nije našla, dok je drugu dadilju htela da ubije - rekla je jednom prilikom pevačica.

Ostale su traume

Nada je objasnila da posle sporne situacije jedno vreme nije htela u svom domu žene koje čuvaju decu.

- Nakon ove jadnice nisam angažovala žene neko vreme, ali pred doček Nove godine morala sam da nađem devojku da mi čuva sina. Jednu pomoćnicu sam gurnula niz stepenice, mogla sam da je ubijem.

Toliko sam je tukla da nije bila svesna šta joj se desilo. Sećam se kao da je danas. Ja se spremam da pevam Novu godinu u Užicu, četiri po podne, ona dolazi i kaže mi da neće da mi čuva dete jer ide na doček. Kažem ja njoj: "Koju Novu godinu, stani, sve ti je*em." Ona je počela da beži iz stana s punom torbom. Pokrala mi stvari, našla sam moje stvari kod nje u torbi. Gurnula sam je tada niz stepenice, letela je kao bubanj. Nisam mislila tada da mogu da je ubijem. Posle sam nosila dete sa sobom u Užice da pevam doček jer sam nju nalupala - priznala je Nada svojevremeno za domaće medije.

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