Veliki broj poznatih ličnosti ne može da se pohvali diplomom srednje škole, a kamoli diplomom fakulteta, a malo ko zna da neke pevačice koje su velike zvezde, imajo samo osnovno obrazovanje.

Poznate ličnosti svakodnevno dele svoje stavove i mišljenje na razne teme, ali na pomenutu temu nerado govore.

Edita Aradinović je javnosti postala poznata u takmičenju "Zvezde Granda". Pevačica može da se pohvali muzičkim talentom, ali ne i uspehom u školi. Pohađala je tehničku školu za dizajn kože, ali je put odveo na drugu stranu.

Njena koleginica Aleksandra Prijović krenula je sa pevačkom karijerom kao veoma mlada i sa samo 13 godina snimila je dve pesme. Dok je još pohađala osnovnu školu pojavila se u takmičenju "Zvezde Granda". Posle ovoga je njena karijera pošla uzlaznom putanjom, ona je prešla na vanredno školovanje, da bi ga na kraju potpuno zapostavila.

Verica umesto u školu, išla da nastupa sa rođakom

Verica Šerifović, jedna od najpoznatijih pevačica narodne muzike, napustila je školu da bi se posvetila muzičkoj karijeri. Dok je pohađala Prvu kragujevačku gimnaziju, nastupala je sa svojim rođakom gde je gostovala širom bivše Jugoslavije, pa samim tim nije imala dovoljno vremena da se posveti obrazovanju.

Vesna Zmijanac ima nebrojano mnogo hitova. Osnovnu školu je završila u Kraljevu, ali potom je završila i daktilografski kurs.

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