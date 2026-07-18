IRGC: U napadima na američku bazu u Jordanu uništena dva borbena aviona

Najmanje dva američka borbena aviona i još tri aviona su potpuno uništena, a veći broj njih je pretrpeo veliku štetu u nedavnim napadima Iranske revolucionarne grade (IRGC).

Prema objavi novinske agencije Tasnim, Islamska revolucionarna garda je u saopštenju objavila da je preduzela "razarajući i istovremeni napad raketama i dronovima" na skloništa za borbene avione i veliku parking rampu u američkoj bazi u Al-Azraku, u Jordanu.

"Američka vojska koja ubija decu pokušava da sakrije svoj poraz u ratu licem u lice sa našim oružanim snagama napadajući bolnice, mostove, železničke pruge, luke i aerodrome i ubijajući civile", navela je IRGC u saopštenju.

Kako je saopšteno, u 20. talasu operacije Nasr 2, pod kodnim nazivom Mubarak ili Abul Fadl el-Abas (AS), jutros, u subotu, IRGC je pokrenula razarajući i istovremeni raketni i bespilotni napad na skloništa za borbene avione i veliku parking rampu u američkoj bazi u Al-Azraku, u Jordanu.

"Potpuno su uništili najmanje dva američka borbena aviona i tri aviona, a većem broju njih su naneli veliku štetu", ističe se u saopštenju.

IRGC je pozvala vojsku Jordana da "dovrši njihovu započetu akciju protiv krvožedne američke vojske, koja je ubica stotina hiljada muslimana u Avganistanu, stotina hiljada muslimana u Iraku i hiljada muslimana u Iranu, Jemenu, Libanu, Libiji, Sudanu, Filipinima i Palestini, a vaša verska i ljudska dužnost je da ih eliminišete svim sredstvima i očistite svetu zemlju Jordan od ubica ugnjetavanih muslimana".

Predsednik Libana otputovao u Vašington

Predsednik Libana Džozef Aun otputovao je iz Bejruta za Vašington, gde će se, kako se očekuje, sastati sa Donaldom Trampom, saopštilo je libansko predsedništvo, nakon što su u Italiji okončani pregovori između Libana i Izraela.

Aun će voditi razgovore "sa nekoliko američkih zvaničnika o situaciji u Libanu i načinima za jačanje primirja", posebno na jugu Libana, kao i o "povlačenju Izraela iz libanskih oblasti koje okupira", navodi predsedništvo.

IRGC: Pogođeni američka baza, pristanište i obaveštajni centar

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage dronovima i raketama pogodile pristanište za snabdevanje gorivom američke flote u luci El Ahmadi u Kuvajtu, kao i mesto na kojem su stacionirani američki ratni avioni u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa u Bahreinu.

Prema navodima novinske agencije Tasnim, grupa je takođe navela da je uništila američki obaveštajni centar za podatke u Bahreinu poznat kao "Batelko" (Batelco).

Pored toga, Revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage uništile američki centar za signale i telekomunikacije u Kuvajtu.

Snimak napada na bazu u Jordanu (VIDEO)