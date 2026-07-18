Ko ima pravo na 25.000 dinara?

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su paketom obuhvaćene i socijalno ugrožene kategorije građana. Prema najavama, jednokratna pomoć od 25.000 dinara biće isplaćena:

primaocima novčane socijalne pomoći (NSP),

korisnicima dečijeg dodatka,

primaocima boračkog dodatka.Pored toga, borci će dobiti i dodatnu jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. Ovim delom paketa biće obuhvaćeno ukupno 410.744 građana, a za tu namenu iz budžeta je izdvojeno više od 71 milion evra.

Kada počinje isplata?

Plan isplate već je utvrđen kako bi građani mogli da planiraju svoje finansije. Kako je naveo ministar Mali, isplata jednokratne pomoći očekuje se početkom septembra 2026. godine.

Istovremeno, poslednjih dana pojavile su se najave da bi isplate mogle da počnu već u prvoj polovini septembra, odmah po završetku neophodnih zakonskih procedura.

Nova prava od 1. oktobra

Pored jednokratne finansijske pomoći, od jeseni će se primenjivati i novi zakon koji donosi trajnu podršku određenim kategorijama građana. Od 1. oktobra 2026. godine roditelji koji brinu o deci sa invaliditetom ili hroničnim bolestima moći će da ostvare status roditelja negovatelja.

Ovaj status podrazumeva:

mesečnu naknadu od 65.000 dinara,

uplaćene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje,

mogućnost ostvarivanja ovog prava zajedno sa drugim davanjima, poput dodatka za tuđu negu i pomoć ili novčane socijalne pomoći.

Dodatna podrška za socijalno ugrožene

Predviđene su i mere koje bi trebalo da olakšaju svakodnevne troškove korisnicima socijalne pomoći.

Od 1. avgusta 2026. godine cene pojedinih lekova na recept biće značajno niže, a kod određenih lekova sniženje će iznositi i do 80 odsto, što bi trebalo da rastereti kućni budžet.

Produžena je i uredba o energetski ugroženom kupcu, koja socijalno ugroženim građanima omogućava umanjenje računa za električnu energiju i gas u rasponu od 20 do 40 odsto.

Istovremeno, deca iz porodica koje koriste novčanu socijalnu pomoć i dalje će imati pravo na besplatne udžbenike i školsku opremu.

Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć mogu da očekuju jednokratnu isplatu od 25.000 dinara tokom septembra, dok će roditelji negovatelji od oktobra, zahvaljujući novom zakonskom rešenju, moći da ostvaruju mesečnu naknadu od 65.000 dinara.