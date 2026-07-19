Imitator i komičar, Goran Stojićević Karamela, svoj privatan život ne eksponira u javnosti, a poznato je da uživa u skladnom braku sa izvesnom Milicom.

Bračni par ima sina Vasilija na koga su neizmerno ponosni, a on po mišljenju mnogih važi za pravog lepotana.

Karamelin naslednik ima profil na Instagramu, koji je zaključan, a komičar mu je jednom prilikom čestitao rođendan objavivši njegovu fotografiju.

Podseća na oca iz mlađih dana

Mladi Vasilije izuzetno podseća na oca iz mlađih dana, a takođe je izabrao da se ne eksponira u medijima.

Podsetimo, Karamela je u jednom intervju otkrio i kako se nosi sa predrasudama i negativnim komentarima na račun fizičkog izgleda.

-Oženio sam se zbog sebe, zbog svoje sreće. I baš me briga šta primitivci i neobrazovani ljudi pričaju! Zbog prirode posla, na sceni se oblačim kao žensko, ali to isto čine i Boris Bizetić, Jova Radovanović, mnogi svetski glumci. Za razliku od tih neobrazovanih ljudi koji me ogovaraju, moja supruga Milica je diplomirani ekonomista . rekao je jednom prilikom Goran za medije.

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