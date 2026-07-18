U KAMPANJU IDEM KAO OBIČAN GRAĐANIN, NE KAO PREDSEDNIK! Vučić juče govorio o izborima i svim drugim aktuelnim temama

Oni su na izbore uvek išli sa funkcija, koristili državne resurse, a ja ništa od toga neću da uradim, pomoći ću listi Ujedinjena Srbija svom snagom i srcem. Hoću da imam najčistije moguće ruke, ono što oni nikada nisu imali. Ja sam narodni čovek. Ići ću na teren, biću prisutan, sam ću da vozim svoj automobil, i biću prisutan na svakom mestu širom Srbije.

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SAD PODRŽALE ĐERDAP 3 i TELEKOM SRBIJU! Marko Rubio i Marko Đurić predvodili prvi strateški dijalog SAD i Srbije

U oblasti energetike i ekonomije, SAD i Srbija su potpisale Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti

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DRŽAVA ISPLATILA VIŠE OD 54 MILIONA ZA 889 DECE: Alimentacioni fond uskoro obeležava godinu dana rada

Zahvaljujući Fondu, deca dobijaju izdržavanje na vreme i kada roditelj ne izvršava svoju obavezu, dok država naknadno potražuje novac od dužnika, rekla je Žarić Kovačević

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SUDAR TITANA JAMAL NA MESIJA! Večeras u Njujorku (21) finale Mundijala

Prvi put se u samoj završnici Svetskog prvenstva sastaju dve zvanično najbolje reprezentacije na planeti

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CECA RAŽNATOVIĆ ISKRENO O ĆERKI I ROĐENJU ČETVRTOG UNUKA: Anastasija je morala da se porodi carski rezom

Ona je tokom trudnoće izlazila na večere, nosila štikle i bila pokretna i živahna trudnica

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DESINGERICA UHAPŠEN U SUTOMORU! Dragomir Despić priveden, doživeo neprijatnost u Crnoj Gori

U noćnom klubu u kojem je nastupao bilo je 11 maloletnika koji su konzumirali alkohol, a nije imao ni lična dokumenta

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Tragedija u Starčevu!

Mladić poginuo u eksploziji bombe