Voditeljka rijaliti formata Zadruga, a danas i Elita, Dušica Jakovljević, rođena je 14. novembra 1981. godine u Beogradu.

Njena karijera i privatni život godinama privlače pažnju javnosti i često se nalaze na naslovnim stranama.

Profesionalni put započela je u projektu "Veliki brat", gde je, kako ističe, imala i uredničku ulogu u osmišljavanju zadataka za takmičare.

-Bila sam urednica i smišljala zadatke za učesnike, a ono što niko nije znao jeste da sam ja bila i lično ‘Veliki brat’. U to vreme su mnoge učesnice bile zaljubljene u mene. Mislile su da sam muškarac, a tek kada su napustile rijaliti, shvatile su da ih je sve vreme "zavela" jedna žena. Malo su se razočarale jer su zamišljale nekog zgodnog muškarca dok su razgovarale sa ‘Velikim bratom’, odnosno sa mnom - ispričala je Dušica.

Odrastanje opisuje kao dinamično, uz veliku porodičnu podršku, a naglašava da je kao jedinica odrasla u toplom porodičnom okruženju.

-Jedinica sam, ali nisam razmažena. Nikada nisam tražila brata ili sestru. Živela sam sa roditeljima, dve bake i prabakom, a često je kod nas dolazila i rodbina. Odrasla sam okružena ljubavlju, što mi je bila dobra osnova za sve u životu. Bila sam veoma aktivna kao dete, stalno sam trčala i pravila razne nestašluke - navela je ona.

Dodaje i da je talenat za govor i pisanje nasledila od oca Dušana.

-Na tatu sam povukla talenat za pisanje i govorništvo. U vojsci je vodio programe i pisao pesme. Celog života me je učio pravilnom govoru. Vežbala sam brzalice i govor, što mi je kasnije mnogo pomoglo u poslu - rekla je voditeljka.

Osnovno školovanje provela je na Dorćolu, gde se školovala sa brojnim kasnije poznatim ličnostima.

-Družila sam se sa svima i bila odličan đak. U odeljenju su bili Marija Kilibarda, Marijana Mićić, rukometaš Ognjen Kajganić, glumac Đorđe Dragičević, stilistkinja Ivana Rabrenović, kao i Milena, ćerka Verice Rakočević. Svi smo bili dobro vaspitani i usmereni na rad i trud - priznala je zatim.

Nakon osnovne škole okušala se i u manekenstvu.

-Mama me je upisala u školu manekenstva kako bih imala pravilno držanje. Na jednoj završnoj reviji sam čak i pala, što je svima bilo smešno. Kasnije sam se prvi put pojavila u novinama kao "supertinejdžerka" - prisetila se.

Srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Trećoj beogradskoj gimnaziji, gde je takođe delila klupu sa poznatim imenima.

-Upisala sam Treću beogradsku gimnaziju bez jasne ideje čime ću se baviti. U razredu je bila i voditeljka Adriana Čortan. To vreme pamtim i po čestim štrajkovima, pa smo se često šalili da se ne zna da li ćemo se sutra videti u školi - naglasila je Dušica.

Osvrnula se i na teško period devedesetih godina.

-Kada neko danas kaže da je teško, setim se devedesetih. Tokom inflacije smo često jeli jednostavnu hranu. Nisi mogao lako da imaš nove patike, jer je postojala realna mogućnost da ti budu otete. Mnogi su tada počeli da puše, ali ja nisam želela, plašila sam se reakcije roditelja - ispričala je ona.

Istakla je i koliko joj je značilo odrastanje u kulturnom okruženju.

-Detinjstvo sam provodila u pozorištu. Jedan od najvećih komplimenata dobila sam od Dragana Vujića Vujketa, koji mi je poručio da sam "biser Dorćola" - priznala je Jakovljevićeva.

Karijeru je započela sa 17 godina, nakon što je na radiju čula konkurs za voditelje.

-Čuli smo oglas i odlučila sam da se prijavim. Primljena sam na Radio Akademac, dugo sam volontirala, a od prve zarade kupila sam prsten za nožni prst - konstatovala je potom.

Već kao tinejdžerka dobila je priliku za prve televizijske angažmane.

-Na svoj 18. rođendan prvi put sam radila emisiju uživo. Bila sam zbunjena, ali sam se dobro snašla. Kasnije sam počela da vodim emisiju ‘Brendomanija’, koja je kod nas prva uvela koncept marketinga i brenda - navela je.

Kada je reč o privatnom životu, ističe da ga retko komentariše.

-Prva ljubav desila mi se u osnovnoj školi. Razišli smo se jer sam na raspust otišla u London - rekla je.

Kasnije je upoznala bivšeg supruga Aleksandra Miljuša, sa kojim ima dvoje dece.

-Udala sam se vrlo mlada, u 25. godini. Upoznala me je jedna koleginica dok smo radile zajedno na TV Metropolisu. Imamo dvoje dece, a razlika između njih je dve godine. Razveli smo se tek nedavno, iako smo duže bili razdvojeni. Ne želim da govorim o razlozima jer ne želim da to utiče na decu. Ne planiram ponovo brak - zaključila je Dušica za Blic svojevremeno.