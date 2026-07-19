Voditeljka Dea Đurđević danas ima veliki razlog za slavlje, a kako je objavila na mrežama, svi jedva čekaju njen rođendan, pogotovo kuma, koja je među prvima čestitala.
Dea se trenutno nalazi u jednom od najlepših životnih perioda, budući da sa suprugom Lazarom očekuje prvo dete.
Voditeljka ne krije sreću i uzbuđenje zbog prinove koja im uskoro stiže.
Uz zajednički selfi, Danijela joj je kratko poručila sve najlepše.
- Srećan nam kumi, volim te - glasila je poruke za rođendan.
Ko je Dein muž?
Inače, Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je skoro sa njime stupila u brak.
Ona je pokazala vezu sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi.
U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.
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