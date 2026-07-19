Reper Igor Lazić Nigor godinama je u skladnom braku sa suprugom Suzanom, koja je 15 godina mlađa od njega, a jednom prilikom govorio je o svojoj borbi za potomstvo, kao i činjenici da u tim trenucima vreme brzo prolazi.

On je pomenuo i to da brojni mladi parovi imaju isti problem.

-Proširenje porodice globalni je problem mladih bračnih parova i zajednica.

Ne znam šta je razlog te sve češće prepreke, da li zbog toga što su nas bombardovali, što nas je jad snašao sa svih strana i što živimo živote ispunjene stresom. Bili smo na pregledima koji su pokazali da je s medicinske strane sve u redu, ali kao i sve drugo, ovaj problem ide iz naših glava, a možda nam zbog preterane želje i ne uspeva da postanemo roditelji. Ko zna šta se dešava, sve je u božjim rukama, nadam se da će nas onaj odozgo pogledati. Iskreno, meni je i vreme, kako kaže moj drugar Saša: "Ja kada bih dobio dete, ne bih mu bio tata, nego dedo" - rekao je Nigor jednom prilikom.

Izbegava da priča o privatnom životu

Inače, reper se trudi da ne priča previše o svom privatnom životu, te je situacija sa decom mnoge iznenadila, budući da su se čudili što je o svemu otvoreno govorio.

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