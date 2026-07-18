U intervjuu za Njujork Tajms, Mamdani je rekao da gradska administracija razmatra sve pravne mogućnosti ukoliko izraelski premijer Benjamin Netanjahu doputuje u Njujork na zasedanje Generalne skupštine UN.

- Verujem da je izraelskom premijeru Netanjahuu mesto u Hagu. On je ratni zločinac koji je optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom (MKS). Videćete, to mišljenje dele mnogi zbog onoga što su njegove akcije prouzrokovale tokom niza godina - rekao je Mamdani.

Dodao je, međutim, da nije siguran da li kao gradonačelnik ima pravni osnov da naloži Policijskoj upravi Njujorka da uhapsi izraelskog premijera.

Istakao je da je spreman da preduzme sve što zakon dozvoljava, ali da ne može samostalno da menja propise kako bi omogućio takav potez.

Netanjahu uzvratio oštrim optužbama

Benjamin Netanjahu odbacio je mogućnost da bude zabrinut zbog Mamdanijevih izjava i uzvratio oštrim kritikama.

Izraelski premijer optužio je gradonačelnika Njujorka da podržava palestinski Hamas i da nepravedno napada Izrael.

- Mislim da bi trebalo da pogleda koga osuđuje, a koga hvali. On osuđuje Izrael, jedinu demokratiju koja stoji rame uz rame sa američkim vrednostima, a brani Hamas - rekao je Netanjahu.

Dodao je i da smatra kako oni koji mrze Izrael na kraju mrze i Sjedinjene Američke Države.

Promene unutar Demokratske stranke

Prema navodima medija, osobe bliske Mamdaniju smatraju da je pitanje Palestine jedno od najvažnijih moralnih pitanja današnjice.

Istovremeno, gotovo polovina demokrata u Predstavničkom domu ove sedmice glasala je za prekid američke vojne pomoći Izraelu.

Iako predlog nije usvojen, analitičari ocenjuju da takav rezultat pokazuje promene u stavovima dela Demokratske stranke prema Izraelu.

Za sada nije doneta nikakva odluka o eventualnom hapšenju Benjamina Netanjahua. Prema rečima gradonačelnika Njujorka, u toku su pravne konsultacije o tome da li bi gradske vlasti uopšte imale nadležnost za takav potez.

Izjave Zohrana Mamdanija dolaze u trenutku pojačanih političkih podela u SAD oko američke politike prema Izraelu i ratu u Gazi. Istovremeno, pitanje međunarodnih poternica i nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda ostaje predmet različitih pravnih i političkih tumačenja.