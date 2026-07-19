Najvažnije:
- Radnici u skladištu među 8 mrtvih u najsmrtonosnijim ukrajinskim napadima u Rusiji u poslednje dve godine.
- Zelenski se suočava sa protestima zbog svrgavanja ukrajinskog ministra odbrane uprkos vojnim uspesima.
- Satelitski snimci ruske luke Rostov na Donu pokazuju nagomilavanje brodova koji čekaju poslednjih dana.
- Kriza slična Ormuskom moreuzu preti Rusiji dok Ukrajina primorava na zatvaranje ključnog plovnog puta.
- Senatori SAD otkrivaju sveobuhvatni zakon o sankcijama Rusiji, pozivaju na usvajanje u čast pokojnog Grejama.
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Zelenski najavio nove odluke u vezi vojske
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da će doneti nove odluke u vezi sa vojskom, nakon što je održao kako je naveo, više konsultacija, između ostalog i sa bivšim ministrom odbrane Mihailom Fedorovim i vrhovnim komandantom Oružanih snaga Ukrajine Aleksandrom Sirskim.
U svom večernjem obraćanju Zelenski je rekao da su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana održani brojni sastanci, prenosi Ukrinform.
„Naravno da čujem glas naroda“, naveo je Zelenski i dodao da je danas razgovarao sa Fedorovim, kao i sa Sirskim. On je takođe najavio i nova rešenja za vojsku, koja su "u pripremi".
Dvoje poginulih, pet povređeno u napadu na Odesku oblast
Dve osobe su poginule, a pet je povređeno u raketnim napadima ruskih snaga na Odesku oblast, saopštio je danas lokalni zvaničnik Oleg Kiper.
“Rusija je cinično izvela raketne napade na stambeni sektor i civilnu infrastrukturu Odeske oblasti. Nažalost, ima poginulih i povređenih”, napisao je na Telegram kanalu Kiper, koji obavlja funkciju načelnika Odeske oblasne vojne uprave.
On je naveo da su, usled udara neprijateljske rakete na teritoriju zabavnog parka, uništene ribarske kućice i oštećeno šest automobile, prenela je agencija Ukrinform.
“Prema preliminarnim podacima, dve osobe su poginule, a još četiri su povređene, uključujući jedno dete. Moguće je da se pod ruševinama još uvek nalaze ljudi. U toku je akcija potrage i spasavanja”, istakao je Kiper.
Ruske trupe napreduju ka Družkovki, ušle u grad Aleksejevo-Družkovka
Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izjavio je danas da nakon zauzimanja Konstantinovke, ruske trupe napreduju u Ukrajini ka Družkovki i da su ušle u grad Aleksejevo-Družkovka.
"Trupe Južne grupe, oslobodivši Konstantinovku, napreduju u pravcu Družkovke. Jedinice su ušle u Aleksejevo-Družkovku i vode borbe u gradu", rekao je on tokom posete komandnom mestu Zapadne grupe, prenosi Interfaks. Gerasimov je danas obišao grupaciju "Zapad", saslušao izveštaje o situaciji na frontu i rezultatima izvršavanja zadataka, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
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