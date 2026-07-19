Poznata pevačica Ivana Peters doživela je srčani udar sa nepunih 40 godina, i to pred kamerama tokom snimanja televizijske emisije.

Ovaj dramatični događaj u potpunosti je promenio njen način života, a kolege su se preledile od straha zbog scene koja se dešavala ispred kamera.

- Bol je bio neopisivo jak i mislila sam da nikada neće prestati. U toj agoniji sam se onesvestila, a kada sam došla sebi, usledio je šok. Mlada žena koja još nije dostigla ni 40 i žestoka pobornica veganske ishrane, doživela sam infarkt pred kamerama, usred snimanja emisije - istakla je jednom prilikom pevačica, nakon nemi.

Lekari ne znaju zbog čega se sve desilo

Zanimljivo je da lekari ni danas nemaju precizan odgovor zašto se infarkt dogodio. Ivana je istakla da uzrok nisu bile ni godine, a ni genetika, jer u njenoj porodici niko nije bolovao od srčanih problema. Iako je imala povišen holesterol, on je bio prisutan i u njenim mlađim danima.

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