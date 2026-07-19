Pevačica Aleksandra Tadić Cipka ostala je udovica u 29. godini kada je njen muž iznenada preminuo, međutim, sada ponovo ima osmeh na licu i izgleda bolje nego ikad, čemu svedoče najnovije fotografije sa bazena.

Naime, pevačica je vreo julski dan iskoristila da se rashladi u bazenu, te tom prilikom pokazala zavidnu figuru.

Bolna istina o potomstvu

Inače, Aleksandra Tadić Cipka je istakla da više ne mari za osude okoline i vrlo jasno objasnila svoj stav o deci i braku.

-Moraš sebi da rodiš dete. Šta to znači? Ne želim da rađam sebi dete, nek me osudi ko hoće. Niti mogu niti želim. Dete se rađa iz ljubavi.

Zvučaće grubo, ali nekad dete dođe kao sredstvo za zadržavanje muža ili je muž sredstvo za dobijanje deteta, a nama sredstva nisu bila potrebna. Voleli smo se, ne žalim da nemam dete, pomirila sam se sa tim. Daleko od toga da nisam htela, ali ne može, tako je kako je - ispričala je Aleksandra nedavno.

BONUS VIDEO: