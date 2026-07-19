Poljski preduzetnik potrošio je 24.000 dolara kako bi svojim dolaskom na venčanje priredio spektakl koji će gosti dugo pamtiti.

Zip lajnom se spustio do mlade

Maciej Mazurek iz Varšave oženio je Olu Novak 2. jula u peruđi u Italiji, a umesto klasičnog dolaska do oltara odlučio je da se spusti zip lajnom sa prozora na spratu pravo do mesta gde ga je čekala mlada.

Sve je bilo osmišljeno u stilu Džejmsa Bonda – dok se spuštao niz sajlu, u pozadini je svirala čuvena tema iz filma „Skyfall“. Za ovaj podvig bila su angažovana tri stručnjaka za rad sa užadima, a mladoženja je od pet ujutru uvežbavao svoj spektakularni ulazak.

20.000 evra za spektakularno spuštanje sa krova

Sam dolazak do oltara koštao ga je čak 24.000 dolara (više od 20.000 evra), ali kaže da je vredelo svakog centa zbog reakcija porodice i prijatelja.

„Bio je to veoma poseban trenutak za mene. Bio sam presrećan što je sve prošlo kako treba i što sam uspeo da stignem sa stilom. Niko nije znao šta spremam, ali moja porodica i prijatelji znaju da uvek idem do kraja, pa nisu bili previše iznenađeni“, rekao je Mazurek.

Skromnija verzija spektakla

Sa suprugom se upoznao preko Instagrama 2023. godine, a verili su se u Italiji u decembru 2024. Venčanje su planirali čak godinu i po dana, a spektakularni ulazak bio je, kako kaže, skromnija verzija njegove prvobitne zamisli.

„U početku sam želeo da doletim helikopterom i da se do ceremonije spustim viseći na užetu. Čak sam prošao i trodnevnu obuku za to, ali sam brzo shvatio da bi me sve koštalo oko 300.000 dolara. Zato smo se odlučili za zip-lajn“, objasnio je.

Dodaje da mu je upravo taj trenutak ostao u najlepšem sećanju.

„Dok sam čekao da krenem, imao sam prelep pogled na italijanski krajolik i video sam sve naše prijatelje i porodicu kako se smeju. A kada sam konačno krenuo niz sajlu, to je bio apsolutno najbolji trenutak celog dana“, zaključio je mladoženja, prenosi Nypost.