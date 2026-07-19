„Teroristički i kriminalni režim SAD, čija priroda ne poznaje ništa osim zastrašivanja i kršenja zakona, u još jednom agresivnom i varvarskom činu suprotnom međunarodnom pravu, u nedelju oko 3:39 ujutru po lokalnom vremenu ispalio je nekoliko projektila na elektranu Darhovin u izgradnji“, navodi se u saopštenju AEOI.

Najnovija eskalacija američko-iranskog sukoba počela je 8. jula. Po prvi put od potpisivanja memoranduma između Vašingtona i Teherana, američke snage su pokrenule nekoliko rundi udara na teritoriju Islamske Republike, navodno kao odmazdu za napad na trgovački brod u Ormuskom moreuzu. Istog dana, predsednik SAD Donald Tramp je objavio prekid primirja sa Iranom.

Kao deo svojih odmazdnih akcija, Teheran je počeo da napada američke objekte na Bliskom istoku koji se nalaze u Bahreinu, Jordanu, Kataru, Kuvajtu, UAE i Omanu.