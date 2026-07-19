Petrit Seljimi, bivši prištinski ministar spoljnih poslova, ocenio je da se kosovska diplomatija u Vašingtonu urušila nakon što je američki pastor Mark Berns saopštio da je Stejt department, u okviru novouspostavljenog strateškog dijaloga sa Srbijom, otvorio razgovore o pozivanju Kosova na odgovornost zbog zlostavljanja hrišćana, uključujući i pripadnike Srpske pravoslavne crkve.

Berns je, između ostalog, pozvao Prištinu da trajno omogući patrijarhu Porfiriju nesmetan pristup Pećkoj patrijaršiji i drugim svetinjama SPC. Seljimi je na to rekao da problem nije u "Bernsovoj neinformisanosti", već u, kako tvrdi, "urušavanju kosovske diplomatije u Vašingtonu tokom mandata aktuelne vlade".

Seljimi je poručio da je "kosovska diplomatija u Vašingtonu doživela kolaps", reagujući na objavu američkog pastora Marka Bernsa u kojoj je tvrdio da je Stejt department, u okviru novouspostavljenog strateškog dijaloga sa Srbijom, otvorio razgovore o, kako je naveo, pozivanju Prištine na odgovornost zbog lošeg postupanja prema hrišćanima, uključujući i pravoslavne Srbe, uz poziv Prištini da trajno omogući patrijarhu Porfiriju nesmetan pristup Pećkoj patrijaršiji i drugim svetinjama Srpske pravoslavne crkve.

"Diplomatija nam je urušena"

Seljimi je poručio da problem ne vidi u Bernsovim izjavama, već u, kako tvrdi, "politici aktuelne kosovske vlade".

- Kosovska diplomatija u Vašingtonu se urušila. Ne krivim pastora Marka Bernsa što nije dovoljno informisan. Krivim našu vladu zbog smanjenja našeg prisustva u Vašingtonu, odustajanja od međureligijske diplomatije i uništavanja za pet godina onoga što je Kosovo gradilo decenijama. To je potpuni haos - napisao je Seljimi na društvenoj mreži Iks.

