Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na pljuskove sa grmljavinom, grad i olujni vetar, dok meteorološki radari pokazuju da se olujni sistem približava našoj zemlji.

Prema prognozama, oko 20 časova olujni oblak stići će nad sever Srbije. Već oko 21 sat zahvatiće područje Novog Sada, gde bi temperatura mogla da padne na oko 22 stepena, dok se dolazak nevremena u Beograd očekuje oko 22 časa.

Tokom dana u većem delu Srbije biće toplo i pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 stepena na severu do čak 36 stepeni na jugu i istoku zemlje.

Pre podne će na severu Vojvodine i jugozapadu Srbije biti promenljivo oblačno, uz tek ponegde kratkotrajnu kišu. Poslepodne su lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

RHMZ upozorava na grmljavinske nepogode

Prema upozorenju RHMZ, pljuskovi i grmljavina će u večernjim satima postati znatno učestaliji, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Na pojedinim lokacijama očekuju se intenzivne grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova.

Zbog toga je izdato zvanično upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode.

Meteorološki servis Vreme i Radar prikazuje da će olujni sistem, praćen velikim brojem električnih pražnjenja, tokom večeri preći preko Srbije. Na mapi su žute tačke označene kao udari groma, a vidi se i da će prolazak oblaka doneti naglo osveženje i znatan pad temperature.

U nastavku noći očekuje se osetno prijatnije vreme, nakon što olujni sistem prođe preko zemlje.