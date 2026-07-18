Bivši košarkaš Uroš Plavšić uhapšen je u petak po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nakon incidenta koji se dogodio u krugu Vojno-medicinske akademije (VMA), prenose mediji.

Dan pre incidentna Uroš je organizovao crkveno venčanje sa influenserkom Jovanom Tomić.

Naime, Uroš Plavšić i influenserka Jovana Tomić su pre godinu dana izgovorili sudbonosno "da" pred matičarem na intimnoj ceremoniji, a pre dva dana su odlučili da naprave crkveno venčanje i veću proslavu sa prijateljima.

Par je kasnije organizovao slavlje u luksuznom restoranu. Mlada je blistala u venčanici sa biserima oko vrata, dok je Uroš Plavšić bio u elegantnom odelu.

"Trpela sam internet nasilje"

Inače, Jovana je govorila o pritiscima koje je trpela nakon što je obelodanila da je sa Urošem.

- U poslednje vreme, pogotovo od kad je Uroš potpisao za Zvezdu i otišao na Olimpijske igre, proživljavam jako čudan oblik bulinga i uopšte mi nije jasno zašto. Furam svoju priču i kontent i objavljujem neke naše lepe trenutke i momente, ali to je nešto što bih generalno prikazivala na društvenim mrežama. Nije on sad došao u moj život pa ja odjednom snimam „Get ready with me“ ili nešto slično. Ne znam zašto je to tako, ali ja sam debelokožac što se tiče tih stvari, to sam naučila u Survajveru. Ako tamo neka Marica smatra da sam ja needukovana glupača, ja na to ne mogu da utičem.

Jovana je tada otkrila i kakve poruke je primala na društvenim mrežama.

- Bila sam jako ponosna što je otišao, i objavila sam neki Tiktok vezano za to, ali ljudi su bili jako besni. Koliko je on igrao i šta je on uopšte tražio tamo, mislim, svaki komentar za mog partnera je komentar meni. Pomislila sam: „ljudi, šta vam je? Ne bi bio tamo da nije zaslužio.“ Tako da sa te strane je bilo internet nasilje, ali sam na to oguglala, predugo sam u ovom poslu da bi se i oko toga brinula.

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