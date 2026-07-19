Pevačica Vesna Vukelić Vendi ponovo je uspela da privuče pažnju javnosti pokretanjem potpuno novog i nesvakidašnjeg biznisa. Pored svojih redovnih nastupa i pevanja, Vendi je odlučila da spoji lepo i korisno, te je omogućila kupovinu personalizovanih video-čestitki za rođendane.

Ono što je najviše intrigiralo jeste cena ove usluge, a kako se saznaje, cena jedne personalizovane video-čestitke iznosi 50 evra.

Da biste dobili ovakav poklon, postoji strogo pravilo: termin se mora zakazati unapred.

Takođe, Vendi je neophodno dostaviti sve specifične detalje o osobi kojoj je video namenjen, kako bi čestitka bila u potpunosti autentična i prilagođena tom pojedincu.

Oplela po Jelisaveti Orašanin

Inače, Vendi je nedavno isprozivala glumicu Jelisavetu Orašanin, te je otkrila šta misli o njenoj vezi sa Pavlom Mensurom, kolegom koji je dosta mlađi od nje.

-Poznato je odavno da ne podržavam veze sa mlađim muškarcima, a taj moj stav potvrđen je kroz život. Pametna žena neće nikada da dopusti da bude bilbord za žutokljunce da se vežbaju na njoj. Pričam o poznatim ženama, jer su žutokljunci provalili foru da je dobro spojiti se sa poznatom i uspešnom ženom kako bi napravili brz marketing i nastavili dalje. Ne treba biti ničiji bilbord, striktno sam protiv toga - rekla je pevačica.

Alo/Informer

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