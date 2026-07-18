U Severnoj Mitrovici uhapšena su trojica muškaraca zbog sumnje da su korišćenjem falsifikovane dokumentacije pokušali da kod notara pribave ovlašćenje za prodaju više parcela bez znanja njihovog zakonitog vlasnika.

Prema saopštenju tzv. kosovske policije, osumnjičeni se terete za falsifikovanje isprava i krađu identiteta, odnosno korišćenje tuđih identifikacionih podataka.

Iako nacionalnost osumnjičenih nije saopštena, u više ranijih slučajeva koji su dospeli u javnost žrtve su bili Srbi koji su tvrdili da je njihova imovina prepisana ili prodata bez njihovog znanja.

Falsifikovana dokumenta i sporne prodaje

Jedan od poznatijih slučajeva odnosi se na porodicu Mitić iz Čaglavice, koja je, nakon provere u katastarskim evidencijama, utvrdila da više nije vlasnik zemljišta kod Prištine.

Kako je ranije izjavio Dejan Mitić, zemljište njegove porodice, prema njegovim tvrdnjama, preneto je na drugog vlasnika korišćenjem falsifikovanih ličnih karata i punomoćja overenih kod notara u Crnoj Gori.

Prema njegovim rečima, tokom razgovora sa notarima saznao je da postoji više desetina sličnih ovlašćenja vezanih za promet nepokretnosti na Kosovu i Metohiji.

Više istraga zbog sumnji na zloupotrebe

Tokom prethodnih meseci na Kosovu i Metohiji zabeleženo je više hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje dokumenata i nezakonit prenos nepokretnosti.

U jednom slučaju, prema navodima istrage, osumnjičeni su korišćenjem falsifikovanih srpskih dokumenata uspeli da prenesu vlasništvo nad 18 parcela ukupne površine oko 3,6 hektara.

U drugom predmetu, četiri osobe osumnjičene su da su prodale tuđu imovinu vrednu više od 1,5 miliona evra koristeći lažne dokumente i lažno predstavljanje.

Advokati upozoravaju na dugogodišnji problem

Advokat iz Severne Mitrovice Dejan A. Vasić ranije je izjavio da se tokom poslednje dve decenije bavio velikim brojem predmeta koji se odnose na falsifikovanje dokumentacije i nezakonit prenos srpske imovine.

Prema njegovim rečima, vrednost imovine koja je na taj način promenila vlasnike gotovo je nemoguće proceniti.

Istovremeno, pojedini raseljeni Srbi navode da iz straha od mogućeg hapšenja ili drugih pravnih posledica ne odlaze na Kosovo i Metohiju kako bi proverili stanje svoje imovine u katastarskim knjigama.