Pevačica Milica Todorović veoma je vezana za majku Jasminu, kod koje u Kruševac retko ide zbog obaveza koje ima, ali zato majka i ostali članovi porodice često dolaze kod nje u Beograd što češće mogu.

Jasminu inače, mnogi na društvenim mrežama hvale da je prava lepotica, ali i da je prizemna žena, ali i da je svojim naslednicama uvek bila najveći prijatelji u dobrim, ali isto tako i u teškim vremenima.

- Ja sam Milicu samo pratila u onome što je ona želela i bila sam joj vetar u leđa i podržavala sam svaku njenu odluku, a, Bogu hvala, sve su bile ispravne - rekla je Jasmina kada se pre nekoliko godina pojavila u jednoj emisiji.

Ćerki je desna ruka

Inače, Jasmina je nekolko meseci unazad bila kod pevačice, koja se nedavno sa bebom i preselila. Jasmina se trudi da Milici olakša sve oko bebe, kao i da uvek bude tu za nju kada joj treba predah.

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