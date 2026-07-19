Put nekadašnje učesnice šoua "Nikad nije kasno", Slavice Ristić nije bio ni malo lak, a nedavno je šokirala javnost pričom o tome kako ju je otac maltretirao.

Ona je naime, nakon nasilja kroz koje je prošla, doživela i porodičnu tragediju, kada su joj javili da je ostala bez sestre.

Moj tata je u to vreme radio kao harmonikaš i znao je šta znači biti pevačica. To jest, na kakvom glasu su pevačice. Svim silama se borio i branio mi da pevam, čak me je i tukao i zaključavao. Kada sam imala 16 godina ošišao mi je kosu s glave da ne bih mogla da pevam - ispričala je Slavica.

Usledio veliki gubitak

Nakon što je izgubila oca, usledila je još jedna tragedija.

-Posle tatine smrti, nažalost desila se još jedna tragedija. Umrla mi je i sestra i to sa 38 godina. Zbog toga sam napravila malu pauzu, ali evo pre dve nedelje sam počela da radim u Švajcarskoj u jednoj diskoteci - otkrila je Slavica za Grand jednom prilikom.

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