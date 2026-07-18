Dragomir Despić Desingerica priveden je tokom policijske kontrole u jednom noćnom klubu u Sutomoru, a nakon burne noći oglasio se i otkrio šta se tačno dogodilo.

Kako je ispričao, do privođenja je došlo jer kod sebe nije imao lična dokumenta, a celu situaciju opisao je kao "zanimljivu noć".

Desingerica je detaljno opisao trenutak kada je policija upala u klub i prekinula nastup.

– Ušli su, prekinuli muziku, svi su mislili da je sprdnja, da je deo nastupa. Sa bine su nas odveli dole do šetališta i spakovali u maricu. Ljudi su skakali, hteli da uđu s nama u kombi – izjavio je reper.

On je istakao da je policija samo radila svoj posao i da situacija nije bila toliko dramatična kako je na prvi pogled izgledalo.

– Nismo imali dokumenta kod sebe. To se desilo na nastupu, ljudi su radili svoj posao, legitimisali nas, i mi smo radili svoj posao... Priveli su nas posle. Okej je bilo, zanimljiva noć. Do pet jutros su nas držali. Nije bilo ništa strašno koliko je izgledalo strašno. Bitno je da me ljudi vole i podržavaju moj rad.

Priveden u Crnoj Gori

Dragomir Despić Desingerica je priveden u Crnoj Gori zbog.

Kako se navodi, razlog privođenja je kršenja Zakona o strancima.

"Policijski službenici Odelenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali tri lica iz Republike Srbije, među kojima je estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima. U noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru, bilo je 11 maloletnika u konzumaciji alkohola, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnom licu i odgovornim licima novčane kazne u iznosu od 11.200 evra", ističe se u saopštenju UP.

Kako se navodi, barska policija je tokom noći 18.7.2026. godine u vremenskom periodu od 02.00 do 03.00 časova izvršila kontrolu u ugostiteljskom objektu, jednom noćnom klubu u Sutomoru. Tom prilikom su u Odelenje bezednosti Bar, radi utvrđivanja identiteta, dovedene tri osobe, Dragomir Despić Desingerica (33) koji je nastupao u klubu, kao i M. J. (24) i S. Lj (33), državljani Republike Srbije.

"Navedena tri lica su, nakon utvrđivanja identiteta, sankcionisana od strane inspektora za strance novčanim kaznama u iznosu od po 200 eura, zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, shodno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima. U konzumiranju alkohola je u ovom noćnom klubu zatečeno 11 maloletnih lica, dok je jedno lice zatečeno da radi bez dozvole. U odnosu na maloletna lica, protiv pravnog lica i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu će biti pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz člana 25 Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog omogućavanja korišćenja alkoholnih pića licima koja nisu navršila 18 godina", navodi se, prenose Vijesti.

Iz UP dodaju da su nadležne inspekcijske službe na lokalnom i na državnom nivou, koje su sa policijskim službenicima vršile kontrolu, utvrdile veći broj nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, zbog čega su odgovornim, pravnom i fizičkim licima, izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 evra.

Alo/Telegraf

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