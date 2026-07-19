Rijaliti učesnik i voditelj Bora Santana otvorio je dušu i progovorio o novoj vezi svoje bivše supruge Milice Kemez, te tvrdi da je u vezi sa njegovim prijateljem.

Bora naime, nije krio da ga je povredilo saznanje da je Milica uplovila u romansu sa njegovim bliskim prijateljem, ali je istakao da je šokiran pojedinim njenim postupcima.

Kako je objasnio, reč je o osobi koja je bila deo njihovog privatnog života i koju je smatrao bliskom.

-Ona je u vezi sa mojim prijateljem, koji je bio stalno kod nas i mi kod njega, bio mi je na slavi, bili smo bliski, a oni su sada zajedno, a meni je to kao čin jako poremetilo rijaliti. Nije meni problem što je ona našla dečka, nego taj čin da su to uradili. Mene je to jako povredilo, nisam mogao da spavam, nije mi bilo lako - priznao je Bora.

Sumnjao u sve od samog početka

Bora je izneo sumnje da je njihova tajna romansa počela znatno ranije nego što se predstavlja u javnosti.

- Taj drug je ispratio mene i Minu ovde u "Elitu 9", zvao nas je na video-poziv, e sada neko se ispalio i rekao da je to trajalo od januara, a on je bio kod mene na vikendici sve to vreme, družio se sa mnom - otkrio je Bora i dodao da je Milica navodno preko tog prijatelja kontrolisala njegove korake i dobijala informacije o tome gde se i sa kim nalazi nakon njihovog raskida.

Alo/Pink

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