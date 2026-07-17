Kviz "Slagalica" okuplja sve generacije, a pojaviti se pred kamerama za mnoge takmičare predstavlja veliku čast. Upravo zbog visokog nivoa znanja i fer-pleja, publika često veruje da su učesnici među najbriljantnijim umovima u regionu.

Ipak, jedno pitanje godinama intrigira gledaoce – da li je moguće varati u „Slagalici“? Iako se pravila strogo poštuju, zabeležen je jedan slučaj koji je izazvao tom prilikom veliku pažnju javnosti.

Sve se desilo 2017. godine, u jednoj epizodi popularnog kviza.

U ulozi plavog takmičara bio je Emil Ikonić, dok je njegov protivnik, Željko Vasić, prvi put učestvovao u emisiji. Do igre „Moj broj“, Ikonić je imao značajnu prednost, dok je Vasić pokušavao da sustigne rezultat.

Kada se desio problem?

Tokom igre „Moj broj“, situacija je postala zanimljiva. Dok je jedan takmičar pažljivo računao na papiru, drugi je delovao kao da većinu operacija obavlja „u glavi“, često gledajući u monitor.

Kada je došao trenutak da saopšti rešenje, nastala je neočekivana scena. Takmičar je počeo da diktira postupak, ali uz očigledne pauze i nesigurnost, što je odalo utisak da računa u hodu. U jednom trenutku pokušao je da ispravi grešku i izbaci jedan broj.

Na to je odmah reagovala voditeljka Marija Veljković, jasno stavljajući do znanja da takva intervencija nije dozvoljena. „Ne možemo to da priznamo“, rekla je, čime je prekinula pokušaj i podsetila na važnost poštovanja pravila u Slagalici.

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