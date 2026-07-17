Edita Aradinović izazvala je pravu buru na Instagramu nakon što je svoje pratioce pitala da li u porodilište može da ponese kofer. Ona je objasnila da nije privilegovana nimalo, iako su mnogi govorii da jeste.

-Ti imaš vezu, boli te uvo. Možeš i dva kofera - napisao joj je jedan korisnik Instagrama, te je pevačica jedva čekala da odgovori na ovo.

Odmah mu odbrusila

Edita je burno reagovala na komentar, te poručila da nema nikakve konekcije u porodilištu, osim sjajne doktorke kod koje vodi trudnoću.

- Apsolutno mi nije potrebna veza. Čak sam i posavetovana zadnjih meseci, u smislu, šta god da se desi na isto dođe. I imam sjajnu doktorku. I onda nemam brige u tom smislu. I znam da su babice tamo predivne. Verovali ili ne, ova pevačica nema vezu - poručila je Edita u obraćanju.

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