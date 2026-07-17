Edita Aradinović izazvala je pravu buru na Instagramu nakon što je svoje pratioce pitala da li u porodilište može da ponese kofer. Ona je objasnila da nije privilegovana nimalo, iako su mnogi govorii da jeste.

-Ti imaš vezu, boli te uvo. Možeš i dva kofera - napisao joj je jedan korisnik Instagrama, te je pevačica jedva čekala da odgovori na ovo.

Edita Aradinović

Odmah mu odbrusila

Edita je burno reagovala na komentar, te poručila da nema nikakve konekcije u porodilištu, osim sjajne doktorke kod koje vodi trudnoću.

- Apsolutno mi nije potrebna veza. Čak sam i posavetovana zadnjih meseci, u smislu, šta god da se desi na isto dođe. I imam sjajnu doktorku. I onda nemam brige u tom smislu. I znam da su babice tamo predivne. Verovali ili ne, ova pevačica nema vezu - poručila je Edita u obraćanju.

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