Emisija okuplja sve generacije, a pojaviti se pred kamerama za mnoge takmičare predstavlja veliku čast. Upravo zbog visokog nivoa znanja i fer-pleja, publika često veruje da su učesnici među najbriljantnijim umovima u regionu.

Ipak, jedno pitanje godinama intrigira gledaoce – da li je moguće varati u „Slagalici“? Iako se pravila strogo poštuju, zabeležen je jedan slučaj koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Ovaj neobičan trenutak dogodio se 2017. godine, u jednoj epizodi popularnog kviza. U ulozi plavog takmičara bio je Emil Ikonić, dok je njegov protivnik, Željko Vasić, prvi put učestvovao u emisiji. Do igre „Moj broj“, Ikonić je imao značajnu prednost, dok je Vasić pokušavao da sustigne rezultat.

Tokom igre „Moj broj“, gde takmičari uz pomoć ponuđenih cifara treba da dođu do tačnog rešenja, situacija je postala posebno zanimljiva. Dok je jedan takmičar pažljivo računao na papiru, drugi je delovao kao da većinu operacija obavlja „u glavi“, često gledajući u monitor.

Kada je došao trenutak da saopšti rešenje, nastala je neočekivana scena. Takmičar je počeo da diktira postupak, ali uz očigledne pauze i nesigurnost, što je odalo utisak da računa u hodu. U jednom trenutku pokušao je da ispravi grešku i izbaci jedan broj iz postupka.

Na to je odmah reagovala voditeljka Marija Veljković, jasno stavljajući do znanja da takva intervencija nije dozvoljena. „Ne možemo to da priznamo“, rekla je, čime je prekinula pokušaj i podsetila na važnost poštovanja pravila.

Ova scena ubrzo je postala viralna i često se pominje kao jedan od najneobičnijih trenutaka u istoriji kviza. Iako nije reč o klasičnom varanju, mnogi su ovaj pokušaj doživeli kao simpatičan i pomalo komičan.

Na kraju, ovakve situacije samo potvrđuju zašto je „Slagalica“ i dalje jedan od najcenjenijih kvizova – znanje, brzina i poštena igra ostaju u prvom planu.